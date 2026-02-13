„Jetzt reicht es mit dem Winter“, sagt die Frau an diesem trüben Tag Ende Januar. Sie brauche jetzt ein wenig Farbe. Und Farben, die gibt es hier in ausreichender Menge.
FloristikBilligboom im Blumenbusiness: Wie ein Traditionsgeschäft dagegenhält
Lesezeit: 7 Min.
Hier Tankstellen-Sträuße für 3,99 Euro, dort Discounter-Gestecke zum Schnäppchenpreis: Wie schafft man es da, als Floristikgeschäft zu überleben? Ein Besuch bei Moritz Kneucker, der einen der ältesten Blumenläden in München führt.
Luftballonkunst:„Ein Ballon hat den gleichen Effekt wie ein Regenbogen“
Guido Verhoef, der eine Ausstellung mit 500 000 Luftballons entworfen hat, über die Frage, warum die aufblasbaren Gebilde seit jeher so faszinieren und was sie mit Sternschnuppen zu tun haben.
Lesen Sie mehr zum Thema