FloristikBilligboom im Blumenbusiness: Wie ein Traditionsgeschäft dagegenhält

Lesezeit: 7 Min.

Moritz Kneucker verbrachte schon als Kind viel Zeit im Blumenladen seiner Familie.
Moritz Kneucker verbrachte schon als Kind viel Zeit im Blumenladen seiner Familie. (Foto: Catherina Hess)

Hier Tankstellen-Sträuße für 3,99 Euro, dort Discounter-Gestecke zum Schnäppchenpreis: Wie schafft man es da, als Floristikgeschäft zu überleben? Ein Besuch bei Moritz Kneucker, der einen der ältesten Blumenläden in München führt.

Von Anna-Maria Salmen

„Jetzt reicht es mit dem Winter“, sagt die Frau an diesem trüben Tag Ende Januar. Sie brauche jetzt ein wenig Farbe. Und Farben, die gibt es hier in ausreichender Menge.

