Am Donnerstagmorgen begann die Protestaktion der "Letzten Generation" in München, Aktivisten störten an mehreren Stellen in der Stadt den Verkehr.

Aktivistinnen und Aktivisten blockieren seit dem Morgen den Verkehr an mehreren Stellen in der Stadt. München soll in den kommenden Wochen Schwerpunkt der Klimaproteste sein.

Von Martin Bernstein und Bernd Kastner

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" (LG) haben am Donnerstagmorgen mit den angekündigten Protesten in München begonnen. Kurz nach acht Uhr morgens haben acht Aktivisten die Kreuzung Landsberger Straße/Trappentreustraße blockiert. Nach eigenen Angaben sind mehr als 50 Aktivisten in der Stadt aktiv, vor allem am Mittleren Ring in der Innenstadt soll es Verkehrsbehinderungen geben. Nach Angaben der Polizei wird auch am Stachus und am Justizpalast, an der Ecke Prielmayerstraße/Sonnenstraße, der Verkehr blockiert.

Bereits am Mittwochabend hatten sich LG-Aktive in der Nymphenburger Straße vor dem Strafjustizzentrum zu einem nicht angemeldeten Protestmarsch getroffen. Daran nahmen etwa 25 Personen teil. Sie liefen vom Justizgebäude zur Alten Pinakothek.

Die LG hat angekündigt, München in den kommenden Wochen zum Schwerpunkt ihres Protestes zu machen. Anlass ist die bevorstehende Landtagswahl. Zudem wolle man darauf hinweisen, dass die CSU-geführte bayerische Staatsregierung Klimaschutz immer wieder groß ankündige, die Versprechen aber nicht halte.

Die Proteste in München sollen die kommenden Wochen andauern, also auch während der am 5. September beginnenden Automesse IAA. Die IAA sei aber nicht der Grund, weshalb die LG München zur "Protesthochburg" machen wolle, erklärt eine Sprecherin. Die LG richte ihre Forderungen nicht an die Autoindustrie, sondern an die politisch Verantwortlichen.

Die Bundesregierung müsse endlich mehr für den Klimaschutz tun. Sie verstoße gegen Artikel 20a des Grundgesetzes, der Umweltschutz als Staatsziel festschreibt. Auch die Pariser Klimaziele seien so nicht einzuhalten. Dieser Meinung sind nicht nur die LG-Aktiven, sondern auch der Expertenrat für Klimafragen: Die Fachleute bescheinigten diese Woche der Bundesregierung, dass die Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichten.

Die Münchner Polizei hat sich auf die angekündigten Blockaden und Proteste nach eigenen Angaben vorbereitet. Man wolle von Donnerstag an "verstärkt präsent" sein im Stadtgebiet, "um auf bewährte Weise auf die Protestaktionen zu reagieren". Man werde "konsequent einschreiten", falls es zu rechtswidrigen Blockadeaktionen, Sachbeschädigungen "und anderen Straftaten" komme.

Durch die LG-Aktionen könne es vor allem am Donnerstag zu Verkehrsstörungen kommen, so die Polizei. Sie rät dazu, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Die Polizei bittet Autofahrerinnen und -fahrer, die im Stau stehen werden, um "Gelassenheit". Das "Freiräumen von Straßen" sei Aufgabe der Polizei. In der Vergangenheit war es während der Blockaden immer wieder zu Beleidigungen, Drohungen und mitunter auch zu körperlichen Übergriffen von empörten Autofahrern gegen die LG-Aktiven gekommen.