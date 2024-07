Der queere britische DJ, Produzent und Sänger Josh Caffé umkreist das Begehren auf dem Dancefloor in seinen Tracks so konsequent wie kaum jemand anders. Nun legt er im Blitz Club auf.

Von Martin Pfnür

Josh Caffé braucht nicht lange, um zum Punkt zu kommen. Gleich der erste Track auf seinem 2023 erschienenen Debütalbum „Poppa Zesque“ macht mit einer solchen Nachdrücklichkeit klar, worum es hier geht, dass sich fortan alle inhaltlichen Missverständnisse auf der Platte ausschließen lassen. Knappe neun Minuten lang lässt er den House-Sound von „Justifiy My Sex“ in einer betörenden Dauerschleife zirkulieren, und singt und haucht und wispert dabei von Dingen, für die man in den USA direkt einen Sticker mit dem Hinweis „Parental Advisory – Explicit Content“ (Hinweis für Eltern – Anstößiger Inhalt) aufs Album geklebt bekommt.