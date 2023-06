Von Anna Weiß

Vergangenes Wochenende flirrte München im Zeichen des Regenbogens: Rund um den Christopher Street Day wurde Diversität und Sichtbarkeit der LGBTQIA*-Community gefeiert und Bewusstsein dafür geschaffen, wie notwendig Handeln seitens der Staatsregierung unter anderem in Form eines queeren Aktionsplans ist.

Auch wenn sich in der Politik noch nicht viel tut, im Münchner Nachtleben hingegen wird Diversität seit Jahren immer sichtbarer. Ein hochkarätiges, weiblich besetztes Line-up ist am Freitagabend (30. Juni) im Blitz Club geboten. Neben Resident-DJ Bashkka sind Avalon Emerson und Maya Bouldry-Morrison alias Octo Octa zu Gast.

Avalon Emerson, die aus den USA stammt, ist eine weltweit gefragte DJ, die sowohl in Szeneclubs wie dem Berliner Berghain als auch auf dem berühmten und mittlerweile durchkommerzialisierten Coachella Festival in Kalifornien auflegt. Ihre Sets sind erfrischend überraschend, mal mischt sie etwa ein souliges Stück in einen coolen, zackigen Electro-Track, schichtet Sounds und traut sich, bis zum Erbrechen gehörte Klassiker wie Eurythmics "Sweet Dreams" zu sampeln, ohne vorhersehbar zu sein. Ihr neustes Projekt ist "Avalon Emerson & The Charms", sie ist Sängerin der Band, mit der sie Indietronic spielt.

Mary Bouldry-Morrison, bürgerlich Octo Octa, ist nicht nur Produzentin und DJ, gemeinsam mit ihrer Partnerin Eris Drew berät sie mit dem Projekt "T4T LUV NRG" Nachwuchs-DJs und bringt Mixtapes raus. Musikalisch im House zu Hause, mischen sich organisch Old School und funky Elemente in die Sets von Octo Octa. Wie Emerson stammt sie aus den USA, dort hat DJ Bashkka lange gelebt.

Nach zehn Jahren New York kehrte die Münchnerin mit ihren Erfahrungen aus dem New Yorker Nachtleben und der dortigen Ballroom-Kultur zurück in ihre Heimat. Sie ist Resident im Blitz Club und eine Institution in der Szene, wie ihre beiden Kolleginnen hat sie schon im Berghain aufgelegt, spielt Aufritte in ganz Europa und auch lokale Termine, etwa im Juli bei "Schall im Schilf". Elektro, Funk, House, psychedelische Elemente - in ihren Sets verbindet sie elegant unterschiedliche Genres. Das Unvorhersehbare eint die drei Künstlerinnen, so unterschiedlich ihre Handschriften auch sind.

Avalon Emerson, Bashkka, Octo Octa, Freitag, 30. Juni, Blitz Club, Museumsinsel 1