Live-Fernsehen hat schon was. Etwas angenehm Ungebügeltes, Naturbelassenes. Gut, die zweistündige sogenannte Pre-Show zur Verleihung der Blauen Panther hätte man sich sparen können. Wer nur die letzten vier Minuten vor Showbeginn mitbekommen hat, wähnt sich schon im falschen Programm, als die immer wieder erstaunliche Evelyn Burdecki ins Mikrofon von Cathy Hummels von ihrem Pickel spricht, von eingefrorenen Eizellen und ganz generellen Dating-Problemen. Was soll dieser Trash? Entschädigt wird der Zuseher in der folgenden Showtime nicht nur mit der veritablen Moderations-Leistung von Esther Sedlaczek, 17 Preise innerhalb von zwei Stunden an Mann und Frau zu bringen, sondern auch mit ein paar Sekunden purem Fernseh-Gold. Dazu gleich mehr.