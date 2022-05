5000 Inline-Skater werden bei der Veranstaltung am Montag erwartet. Die Route führt von der Theresienhöhe in Richtung Moosach.

Am Montagabend sind auf Münchens Straßen wieder die Inline-Skater unterwegs. Erstmals seit zwei Jahren findet die Blade Night statt. Christian Reith, Veranstalter und Vorsitzender des Vereins SV SkateMunich!, erwartet auch gleich bis zu 5000 Teilnehmer, also wie zu besseren Zeiten vor Corona.

"Die Leute sind auch in der Pandemie viel unterwegs gewesen, denn diesen Sport kann man ja auch alleine machen", sagt Reith. Dass wegen ungeübter Fahrer mehr passiert, davor hat der Veranstalter keine Angst, "ein kleines Fragezeichen besteht aber noch bei den Helfern". Denn es sind etwa 300 nötig, um die Polizei zu unterstützen, wenn es am Montag nach dem Programmstart um 19 Uhr gegen 21 Uhr von der Theresienhöhe in Richtung Moosach losgeht (Infos, Helfer-Anmeldung und Streckenverlauf der an diesem Montag gefahrenen West-Route siehe: bladenight-muenchen.de).

Was die Teilnehmer nun aber wieder trainieren müssen, "ist das Fahren in einer Gruppe", auch deshalb sagt Reith: "Bitte Helm aufsetzen!"