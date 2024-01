Unprätentiös im Auftreten: Michael John Gorman ging vor Jane Goodall in die Knie, als sie dem Biotopia Lab im Botanischen Garten im Rahmen des Day of Hope im Mai 2023 einen Besuch abstattete. Im Hintergrund: Auguste von Bayern.

Von Susanne Hermanski

In Cambridge, Massachusetts, am Institute of Technology, dem für seine bahnbrechende Forschung bekannten MIT, wird gejubelt: "Wir freuen uns Dr. Gorman bei uns begrüßen zu dürfen", sagt Philip Khoury, der Vizepräsident. "Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, wie man Wissenschaft und Kunst verbindet. Wir sind beeindruckt von seiner Vision für das MIT Museum als Zentrum für transdisziplinäres öffentliches Engagement. Wir freuen uns auf eine glänzende Zukunft mit Michael John an der Spitze."