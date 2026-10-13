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Münchner Bioladen„Ich bin ein lieber Bäcker“ –  warum Ludwig Neulinger seinen Vorzeigebetrieb aufgibt

Lesezeit: 6 Min.

Erst vor acht Jahren zog Neulinger mit Backstube und Konditorei in die Gotzinger Straße in Sendling. Ende Oktober ist dort Schluss.
Erst vor acht Jahren zog Neulinger mit Backstube und Konditorei in die Gotzinger Straße in Sendling. Ende Oktober ist dort Schluss.
Foto: Mark Siaulys Pfeiffer

Nach 25 Jahren schließt der beliebte Münchner Handwerksbetrieb seine Filialen. Über einen Bäcker, der seinen Mitarbeitern die Kündigung mit Tränen überreicht.

Von Catherine Hoffmann

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Als Ludwig Neulinger an diesem Freitagnachmittag die Bleche mit frisch gebackenen Brezen aus dem Ofen holt und auf den großen Tisch seiner Schaubäckerei stellt, drängt sich eine Schar Kinder um ihn. Die hölzernen Arbeitsflächen und Schubladenschränke sehen aus, als seien sie eigens für diesen Ort gebaut worden, an dem früher Bananen für den nahe gelegenen Großmarkt reiften. Hier gibt Neulinger seine Brezenbackkurse. Auf der anderen Seite der Plexiglasscheiben, die diesen Bereich vom Café trennen, sitzen die Eltern der Kinder und beobachten das muntere Treiben. Noch sind Backstube, Laden und Café voller Leben. In wenigen Tagen wird es hier still sein.

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