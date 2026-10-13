Als Ludwig Neulinger an diesem Freitagnachmittag die Bleche mit frisch gebackenen Brezen aus dem Ofen holt und auf den großen Tisch seiner Schaubäckerei stellt, drängt sich eine Schar Kinder um ihn. Die hölzernen Arbeitsflächen und Schubladenschränke sehen aus, als seien sie eigens für diesen Ort gebaut worden, an dem früher Bananen für den nahe gelegenen Großmarkt reiften. Hier gibt Neulinger seine Brezenbackkurse. Auf der anderen Seite der Plexiglasscheiben, die diesen Bereich vom Café trennen, sitzen die Eltern der Kinder und beobachten das muntere Treiben. Noch sind Backstube, Laden und Café voller Leben. In wenigen Tagen wird es hier still sein.