Eher Bad-Boy-Party oder Hitparaden-Laune? Freitag, 27. Juni, und Samstag, 28. Juni, wird auf den Königsplatz die volle Dröhnung Nostalgie geliefert. Am Freitagabend spielt sich Billy Idol durch Songs seiner Karriere. Unterwegs ist Idol unter dem programmatischen Titel „It’s a nice day to … tour again!“. Am Samstag geht es schon nachmittags los mit der „90s Super Show“, bei der sich 15 Acts auf der Bühne das Mikro in die Hand geben. Sie ist schon besonders, die Konzertatmosphäre auf dem Königsplatz. Gerahmt von Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung geht die Sonne unter über den Propyläen, die als Stein gewordene Fantasie Leo von Klenzes noch allen verzerrten Gitarren getrotzt haben.

Wie viel Rockgeschichte kommt mit Billy Idol auf die Bühne?

Billy Idol sieht heute noch so aus, wie man sich einen Rockstar in Hollywoodfilmen der Achtzigerjahre vorstellte. Lederjacke zur aggressiv blondierten Frisur. Und, ja: die Lippen. Mein Gott, diese Lippen. Geboren 1955 als William Michael Albert Broad im Londoner Stadtbezirk Stanmore gründete er 1976 die Punkband Generation X. Drei Alben und mehrere Singles, es lief nicht schlecht. Sein Durchbruch aber kam mit der Übersiedlung nach New York und dem Start der ziemlich perfekt designten Solokarriere. Wer sich heute die Videos aus dieser Phase ansieht, spürt, wie gut sich das Produkt Idol ins gerade gestartete Musikfernsehen MTV fügte. Seinem Körper mutete Idol einiges zu – vor allem Heroin. 1990 landete er nach einem schweren Motorradunfall lange Zeit im Krankenhaus. Im folgenden Jahrzehnt lahmte seine Karriere und Idol war eher damit beschäftigt, seine diversen Probleme zu sortieren. Aufwärts ging es im neuen Jahrtausend. 2005 erschien das überzeugende Album „Devil’s Playground“. Für das neue, im April 2025 veröffentlichte Album „Dream Into It“ hat sich Idol als Gäste Avril Lavigne, Alison Mosshart und Joan Jett geholt. Ziemlich glatt poliert, das Ganze.

Welche Songs spielt Idol?

Wagen wir auf der Basis vorangegangener Konzerte eine Prognose: Das Konzert beginnt programmatisch mit dem neuen Song „Still Dancing“, der verdammt nach Idols großer Zeit in den Achtzigern schmeckt. In die Neunziger geht es mit „Cradle of Love“. Und dann: Rolle rückwärts in die Achtziger mit „Flesh For Fantasy“. „77“ und „Too Much Fun“ – sympathischer Weise begreift sich Idol nicht als Jukebox seiner greatest Hits, sondern hat Lust, neues Material vorzustellen, mischt es im Folgenden mit den Songs seiner Karriere. Das große Wiederhören gibt es natürlich auch. „Rebell Yell“ könnte auch diesmal letzter Song des offiziellen Konzertteils sein. Was da noch fehlt? „Dancing With Myself“ und „White Wedding“ finden sich unter den Songs der Zugabe.

Wer spielt in Billy Idols Band?

Für Billy Idol am Schlagzeug sitzt seit 2012 Erik Eldenius. Paul Trudeau spielt Keyboard und singt im Background. Er hat schon mit Rick Springfield und Melissa Etheridge gearbeitet. Stephen McGrath, Bass und Background Vocals, ist seit Jahrzehnten mit Billy Idol unterwegs und hat auch für Tom Petty gespielt. Der Gitarrist und Sänger Billy Morrison hat eigene Bands gegründet und in diversen gespielt, unter anderem in The Cult. Schon die ersten Idol-Hits mit seinem Sound geprägt hat Gitarrist Steve Stevens, der sein Können auch Künstlern wie Michael Jackson und Robert Palmer zur Verfügung stellte. 1987 bekamen er und Harold Faltermeyer einen Grammy für die „Top Gun Anthem“, die Musik zum Film „Top Gun“.

Hat Billy Idol eine Vorband?

Ja, und zwar keine unbekannte: Die britische Band New Model Army wird das Konzert eröffnen. Mitte der Achtziger hatten die ihre ersten großen Erfolge, tobten gegen Margaret Thatcher, gingen auf Amerika-Tour und wurden zu einer stilprägenden Band der sich formierenden Independent-Szene. Es folgte eine Karriere mit dramatischen Erkrankungen von Bandmitgliedern und Besetzungswechseln. Immer war da aber die erstaunliche Resilienz einer Band, die immer weitermachte. Wer sich von den aktuellen überragenden Live-Qualitäten der Army vorab überzeugen möchte, der hört das aktuelle Konzeptalbum „Live SO36“, aufgenommen 2022 im berühmten Kreuzberger Musik-Club.

Was sind die Acts der 90er-Show?

„No Limit“ – 2 Unlimited tanzen wieder. (Foto: @90s Super Show)

Es wirkt, als sei man mit einem grobzinkigen Rechen durch die Hitparade der Neunziger gefahren und habe geguckt, was so hängenbleibt. Klar, in diesen Jahren explodierte die Independent-Szene, wurde Grunge groß und ging unter, suchte man mit Crossover die Kombination von Funk und Härte – aber nicht in den Charts. Hier tanzzappelte der Eurodance-Duo 2 Unlimited zu „No Limit“, und am Ende des Jahrzehnts flogen die Italiener von Eiffel 65 mit „Blue (Da Ba Dee)“ ins All. Snap! hatten „The Power“ und Dr. Alban, der wirkte wie der singende Zahnarzt, der er war, sang „Halleluja“. So geht das munter weiter: Haddaway, Caught in the Act, East 17, Rednex, Culture Beat. Lou Bega kommt mit seinem „Mambo No. 5“ zurück nach München, wo seine Karriere begann. Vom Duo Milli Vanilli lebt nur noch Fab Morvan. Rob Pilatus starb schon 1998. DJ Quicksilver und DJ Judge vervollständigen das Line-up. Kate Ryan darf auch auf die Bühne, auch wenn sie genau genommen erst nach der Jahrtausendwende Erfolg hatte. Die Moderation übernehmen Matze Knop und T-Seven, ehemals Sängerin der Gruppe Mr. President.

Gibt es noch Karten?

Für beide Konzerte wird es auch eine Abendkasse geben. Für Billy Idol kosten dort die Stehplatztickets 79,90 Euro. Stehplatztickets für die „90s Super Show“ gibt es ab 49,90 Euro.

Lou Bega zupft sich noch schnell die Fliege zurecht, bevor er den „Mambo No. 5“ tanzt. (Foto: @90s Super Show)

Wie ist die Verpflegungssituation, und wer sorgt für Sicherheit?

Im hinteren Bereich des Geländes gibt es rechts und links jeweils einen Food Court. Getränkestände sind über das Gelände verteilt. Schattenplätze sind auf dem Königsplatz rar, die Veranstalter empfehlen eine Kopfbedeckung, Sonnencreme und, aufgrund des unebenen Untergrunds, festes Schuhwerk. Verteilt über das Gelände, ausgeschildert und mit Fahnen markiert, sind Stationen an denen Sanitäter Erste Hilfe leisten können. Wer sich bedrängt oder bedroht fühlt, wendet sich mit den Worten „Wo geht’s nach Panama?“ an Servicemitarbeiter und wird in Sicherheit gebracht

Wann geht es los und wann ist Schluss?

Einlass für das Konzert von Billy Idol ist am Freitag um 18 Uhr. Die Vorband New Model Army kommt um 19.30 Uhr auf die Bühne. Billy Idol spielt von 21 Uhr an. Das Konzert endet um 23 Uhr

Einlass für die „90s Super Show“ ist am Samstag um 13 Uhr. Die Show beginnt um 15 Uhr. Schluss ist auch hier um 23 Uhr.

Was darf man auf den Königsplatz mitnehmen?

Konzertbesucher sollten sich überlegen, was sie einstecken, um keine unangenehme Überraschung am Einlass zu erleben. Erlaubt sind Einwegkameras oder Pocketkameras, Handtaschen und Rucksäcke bis zu einer Größe von DIN A4 und kleine Gürtel und Bauchtaschen. Schlüssel, Mobiltelefone, Geldbeutel und eine kleine Tube Desinfektionsmittel bis 100 ml dürfen ebenfalls mitgenommen werden. Weit länger ist die Liste der verbotenen Dinge, darunter das Offensichtliche – von Waffen über Drogen bis zu Gasflaschen und Tieren. Aber auch Fahrräder, Helme, Kinderwägen und Rollschuhe haben auf dem Gelände nichts verloren. Getränke und Speisen dürfen ebenso wenig mitgebracht werden wie professionelle Kameras, Tablets, Selfiesticks und Powerbanks. Modisch müssen wohl vor allem Billy-Idol-Fans achtgeben: Nietengürtel, Ketten (auch Ketten an Brieftaschen) sind verboten. Und wer sich wetterfest machen möchte, setzt besser auf Regencapes. Schirme müssen draußenbleiben.

Wie erreicht man den Königplatz?

Die U2 und die U8 fahren die Haltestelle Königsplatz an. Mit dem Bus erreicht man die Haltestelle Königsplatz nicht. Mit der Linie 58 fährt man hier bis zum Oskar-von-Miller Ring. Bei der Linie 68 empfiehlt sich die Haltestelle Pinakotheken, und die Linie 100 lässt ihre Fahrgäste an der Technischen Universität aussteigen. Mit der Linie 20 der Trambahn fährt man zum Stiglmaierplatz. Auf der Linie 27 gibt es einen Schienenersatzverkehr, der die Haltestelle Karolinenplatz anfährt. Auch die Anfahrt mit der S-Bahn ist möglich. Wer am Hauptbahnhof aussteigt, erreicht nach zehn Minuten Fußweg den Königsplatz. Eine Anreise mit dem Auto ist nicht zu empfehlen.