Je schlechter die soziale Lage in einem Grundschulsprengel, desto seltener wechseln Kinder ans Gymnasium. Auch Corona hat Spuren an Münchens Kitas und Schulen hinterlassen. Die Erkenntnisse aus dem neuen Bildungsbericht.

Von Kathrin Aldenhoff

Immer mehr Kinder werden in Münchens Kitas betreut und an den Schulen der Stadt unterrichtet. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in fünf Jahren um fünf Prozent gestiegen: Das sind 6550 Kinder mehr und entspricht etwa 320 Klassen. In den Krippen und Kindergärten ist die Zahl der Kinder sogar um fast zwölf Prozent gestiegen. Diese Daten liefert der sechste Münchner Bildungsbericht, den Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und Stadtschulrat Florian Kraus (Grüne) am Montag vorstellten.