Bald kommt der Rechtsanspruch – und schon jetzt gehen in München 83 Prozent der Grundschüler nach dem Unterricht in Horte und andere Einrichtungen. Wie gut funktioniert das? Der Stadtrat hat Wissenschaftler um eine Einschätzung gebeten.

Von Kathrin Aldenhoff

Die Zahlen sehen erst einmal gut aus. Bereits jetzt, eineinhalb Jahre bevor der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler in Kraft tritt, werden in München 83 Prozent der Kinder nach der Grundschule betreut – in Mittagsbetreuungen, Horten und Ganztagseinrichtungen in der Schule. Knapp 40 000 Plätze gibt es in der Stadt, mehr als doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Und die Nachmittagsbetreuung wird weiter ausgebaut, das Ziel der Stadt ist es, dass neun von zehn Kindern ein Platz angeboten werden kann. Dafür braucht es passende Räume und mehr Personal.