Die Welt kann so extravagant sein: Die österreichische Band "Bilderbuch" entführt das Publikum in der Muffathalle in die Realität.

Von Enna Kelch

"Früher ging man auf Konzerte, um aus der Realität auszubrechen. Heute, um Realität zu erleben", philosophiert Maurice Ernst in schickem Österreichisch - und es wird nicht der einzige prägnante Satz sein, mit dem der Sänger der Band Bilderbuch am Nikolausabend sein Publikum in der Muffathalle erleuchtet. Die Realität, die Bilderbuch bei ihrer Tour "Softpower" auf die Club-Bühne bringt, ist wild, leidenschaftlich und extravagant. In flauschigen Fell-Armstulpen und Piloten-Sonnenbrille performt Maurice Ernst. Neben ihm musizieren Gitarrist Michael Krammer in fein-kariertem 70er-Anzug, Peter Horazdovsky, dessen Bass an einem schwarzen Band mit Marihuana-Aufdruck vor seinem knall-roten Zweiteiler baumelt, und dem in Beanie und Fahrradbrille gehüllten Schlagzeuger Philipp Scheibl.