Was für eine Frage: Ist das Mode oder kann das weg? Doch, man kann diese Frage stellen, und die Villa Stuck tut das auch - im Titel ihrer neuen Ausstellung, die der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift Vogue gewidmet ist. Die feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Museumsdirektor Michael Buhrs und Chefredakteurin Christiane Arp versprechen "eine Zeitreise in das Gestern, Heute, vor allem aber das Morgen des Mode-Journalismus". Zu sehen sind berühmte Fotografien aus dem Archiv des Magazins, es gibt Einblicke in Fotoshootings und in Reportagen aus vier Jahrzehnten. Ausgestellt werden auch Entwürfe bekannter Designer, darunter Stücke von Jean Paul Gaultier, Thom Browne und John Galliano (im Bild, von links). Ein ganzer Raum ist dem Anfang des Jahres gestorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld gewidmet. Außerdem geht es um die Zukunft der Mode und visionäre Ideen zur Nachhaltigkeit. In einem Atelier können Besucher immer wieder mal hinter die Kulissen schauen: Teile der Vogue-Redaktion werden zeitweilig von der Villa Stuck aus arbeiten.