Auf dem Königsplatz kam am Freitag eine Runde zusammen, die sonst kaum am gleichen Ort zu finden ist, und teils nicht einmal in der gleichen Klimazone. Gesichtet wurden unter anderem drei Giraffen, zwei Pinguine, ein Papagei, ein Zebra, ein Eisbär und ein Krokodil. Nun könnte man vermuten, dass die Tiere wieder einmal zur großen Konferenz für den Weltfrieden zusammenkamen, wie schon von Erich Kästner beschrieben, doch den animalischen Vertretern ging es um eine andere, nicht minder wichtige Sache. Um den Klimaschutz, und damit eng verbunden um den Erhalt ihres eigenen Lebens.