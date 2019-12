"Schweine können mehr als Wurst und Schnitzel", so kündigt der Circus Krone den Tierlehrer Lars Hölscher und dessen Freundin Lelde an, die mit ihren sechs nach eigener Aussage vom Schlachthof geretteten Schweinen die Herzen der Münchnerinnen und Münchner erobern wollen. Sie gehören zu den Stars in der Manege, die der Zirkus in seinem ersten von drei Winterprogrammen präsentiert. Premiere war am ersten Weihnachtsfeiertag, die Spielzeit läuft bis zum 31. Januar. Im Februar und März folgen die beiden weiteren Programme dieser Wintersaison. Zirkus-Fans ohne Tierschutzbedenken werden sich aber nicht nur an der schweinischen Darbietung erfreuen, auch die hauseigenen tierischen Artisten der Krone-Familie, die Pferde, Elefanten und Raubkatzen, werden das Publikum mit ihrem Können unterhalten. Insgesamt geben sich 26 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus zehn Nationen die Ehre. Wer dennoch Zweifel hat, ob die Darbietungen zeitgemäß sind, kann sich online unter circus-krone.com über die Tierschutzbestrebungen im Zirkus informieren oder eine kommentierte Tierprobe besuchen.