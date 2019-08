Was ist denn das? Wirbt die Deutsche Bahn jetzt per U-Bahn-Plakat für nostalgische Urlaubsreisen in alten Zügen? Damals, als es noch abgetrennte Abteile gab, als man die rechteckigen Fensterscheiben noch per Hand herabwuchten konnte, um den Kopf hinaus in den Wind zu stecken? Als die Waggons nicht sanft über die Schienen glitten, sondern rumpelten, sodass man die Geschwindigkeit in den Gliedern spürte? Leider nein. Das Plakat ist nicht retro, es ist einfach alt. Es tauchte vor ein paar Wochen im U-Bahnhof Nordfriedhof auf, als dort eine Werbefläche abmontiert wurde. Hinter dem in die Jahre gekommenen Gerüst versteckte sich dieses "alte Schätzchen", wie eine Sprecherin der Stadtwerke berichtet. Das sei gar nichts Ungewöhnliches, immer wieder tauchten historische Plakate an den Wänden der Stationen auf. Denn Stück für Stück werden die analogen Plakatflächen entfernt, sie weichen Monitoren, auf denen die Produktinformationen nun animiert daherkommen. Man könnte sagen: Auch die Werbung wird beschleunigt. Schade eigentlich. Der Mann mit den Füßen auf der Lok sieht jedenfalls wunderbar entspannt aus.