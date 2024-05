Glosse von Wolfgang Görl

Neulich im Wirtshaus, also in einem richtigen Wirtshaus, in dem es noch einen ordentlichen Schweinsbraten und eine Kellnerin gibt, die ein furchterregend resolutes Regiment führt: Da sitzt ein Mann, leicht angegraut, so um die fünfzig, allein an einem Tisch, vor sich ein Bier, von dem er alle zehn Minuten einen Schluck trinkt. Er sitzt und sitzt und schaut ins Leere, manchmal huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Als das Glas ausgetrunken ist, genügt ein kaum wahrnehmbares Zucken der Augenbrauen, und die Kellnerin bringt eine neue Halbe.