Es beginnt ganz harmlos mit einer Runde Schafkopf und endet im Chaos: Als der Soldat Korbinian Stiglmayer nach ausgiebigem Kartenspiel mit seinen Kameraden im Wirtshaus Maderbräu 26 Kreuzer für vier Maß zahlen sollte, kommt es zu Ausschreitungen. Klirrende Fensterscheiben, zertrümmertes Mobiliar, blinde Wut. Der Grund? König Ludwig I. hatte Anfang Mai 1844 angeordnet, den Bierpreis um 22 Prozent zu erhöhen. Der Aufstand ging als Bierrevolution in die Münchner Geschichte ein – und ist bis heute relevant.