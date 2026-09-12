Nicht jeder, der einen Orden bekommt, hat ihn auch verdient. Da hat man schon die verrücktesten Dinge erlebt: Der „Orden wider den tierischen Ernst“ für Friedrich Merz war schon 2006 ein Witz. „Karl-Valentin-Orden“ für die eher humorlosen Haudraufs Vitali und Wladimir Klitschko? Das war 2012 so daneben, dass es fast schon wieder lustig war. Nur gut, dass es auch Preisverleiher gibt, die nicht bloß nach großen Namen schielen, sondern sich Gedanken machen, ob der oder die zu Ehrende auch zu ihnen passt.

Insofern ist den „Damischen Rittern im Fasching“, dieser „geselligen Vereinigung der Turmfalken e.V.“, zur aktuellen Wahl nur zu gratulieren, haben sie die bekennende Weißweintrinkerin Constanze Lindner doch gerade als zwölfte Trägerin ihres Bierordens ausgezeichnet. Ironie? Iwo! Wer wie Lindner so fabelhaft über die Bedeutung des Gerstensafts sprechen kann, wie sich im Laufe des Abends erweisen würde, muss die Mass nicht auf ex leeren können, um eine würdige Preisträgerin zu sein.

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Stolzer und freudiger als die „Comedy-Kanone“, wie Laudator Michael Altinger seine „Freundin, Kollegin und Schwester meines Herzens“ bezeichnet, kann man eine Ehrung wie den am Band hängenden Orden aus 921er Sterling-Silber kaum entgegennehmen. Wobei man es ihr leicht macht, sich wie das berühmte Schnitzel zu freuen.

Zu Beginn der Sause im Wirtshaus am Bavariapark gibt's vor 130 Gästen erst mal ein Lied auf die Preisträgerin, vorgetragen vom formidablen Männer-Chor der Damischen, die sich bei der Gründung vor 98 Jahren dem Erhalt des bayerischen Brauchtums und der Tradition verschrieben haben. Dass man nichts gegen die Moderne hat, zeigt das nächste Lied: Um auf das Anzapfen des von Wirt Philip Sedgwick gespendeten 50-Liter-Fasses Wiesn-Bier hinzuleiten, hat man den Tote-Hosen-Song „An Tagen wie diesen“ umgedichtet zu „Komm Stanzerl, jetzt pack ma's“. Und wie Stanzerl es dann packt! „Zwei Schläge!“, jubelt sie wenig später, muss nach einem Blick auf Altingers Handy-Video aber einräumen: „Okay, zweieinhalb.“

Vorstand Alexander Filz könnte nicht zufriedener sein mit der Preisträgerin. Er ist Damischer Ritter in der dritten Generation und der Oberfalke der nurmehr 40 Mitglieder, die sich seit Jahr und Tag donnerstags zum Stammtisch treffen, neuerdings nicht mehr im Löwenbräukeller, sondern bei der Konkurrenz im Bavariapark. Dass Lindner die Idealbesetzung als Ordensträgerin sein würde, sei ihm klar geworden, als er sie als Moderatorin erlebt hatte: „Wir waren schockverliebt, haben uns in die Vorstands-Augen geschaut und gewusst: Die isses! Wir haben sie direkt gefragt, und sie hat direkt zugesagt.“ Lindner blieb dabei, obwohl sie an besagtem Abend beim 60. Geburtstag des Kollegen Wolfgang Krebs eingeladen war.

Auch der Laudator war sofort an Bord, und wohl selten hatte ein Lobredner mit dem Preisträger so viel gemeinsam Erlebtes wie Altinger. Wobei das nicht nur schöne Erlebnisse gewesen seien. Da ist zum Beispiel Lindners Vorliebe für den sehr schmerzhaften Nippel-Twist, weshalb Altinger irgendwann das T-Shirt hochzieht und abgeklebte Brustwarzen präsentiert. Auch schön die Schote, als Lindner den früheren Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) mit einem Opern-Tenor verwechselte, ihn kumpelhaft anrempelte und meinte: „Na, was singen wir denn heute?“

Michael Altinger weiß in seiner Laudatio Lustiges und Schmerzhaftes über die neue Ordensträgerin Constanze Lindner zu berichten. Seine Brustwarzen hat er an diesem Abend prophylaktisch abgeklebt. Foto: Robert Haas

Oder als sie den zwei Köpfe größeren Kollegen Christian Springer per Fausthieb auf die Bretter schickte. „Es ging um die Klitschkos“, erklärt Lindner, „und ich sollte Christian in den Bauch boxen, hab' ihn aber an den Schläfen erwischt…“ Das Schlimmste sei aber gewesen, dass sie ob ihres Fehlschlags so furchtbar lachen musste.

Für ihre Verhältnisse bierernst wird es, als sie die Lesebrille auf- und zur Dankesrede ansetzt: „Mehr Heiligsprechung zu Lebzeiten geht in dieser Stadt nicht“, sagt sie und berichtet von frühkindlicher Bier-Prägung, weil die Oma den Schnuller gern ins Bierglas getaucht habe. Schon mit vier sei sie auf der Wiesn gewesen und könne sich heute noch aufregen, wenn Frauen mit dem „bayerischen Ur-Tinder“ Dirndlschleife falsch umgehen. Und ja, sie trinke selten Bier, liebe aber das Münchner Bier, „weil es jede Eitelkeit wegwischt. Nach dem ersten Schluck ist man per du, nach einer halben Mass schaut man sich tief in die Augen, und wenn der Masskrug leer ist, herrscht Weltfrieden am Tisch“. Absolut preiswürdig, die Frau.