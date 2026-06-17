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Polizei in MünchenBierlaster verliert Ladung auf dem Altstadtring

Die Polizei prüft unter anderem, ob die Ladung zu schlecht gesichert war (Symbolbild).
Die Polizei prüft unter anderem, ob die Ladung zu schlecht gesichert war (Symbolbild). Stefan Puchner/dpa

Die Kästen rutschen in einer Kurve vom Laderaum auf die Straße. Die Folgen: Bierlachen, viele kaputte Flaschen – und ein langer Stau.

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Ein Bierlaster hat am Mittwochvormittag auf dem Altstadtring seine Ladung verloren und dadurch zeitweise starke Verkehrseinschränkungen ausgelöst. Nach Angaben der Polizei lösten sich in einer Kurve die Kästen und rutschten vom Laderaum auf die Straße. Zahlreiche Bierflaschen gingen dabei zu Bruch, auf der Straße bildeten sich Bierlachen.

Die Ursache für den Vorfall ist noch unklar. Man prüfe unter anderem, ob die Ladung zu schlecht gesichert war, teilt ein Polizeisprecher mit. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Polizei und Feuerwehr die Glasscherben von der Fahrbahn kehren. Für die Aufräumarbeiten wurde der Oskar-von-Miller-Ring in östlicher Richtung vor dem Von-der-Tann-Tunnel gesperrt. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

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