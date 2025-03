„Bestes Biergartenwetter, oder?“, scherzt Florian Schönhofer am Donnerstag bei der Eröffnung seines neuen Biergartens in Schwabing West. Bei Regen wirkt die Location voll brauner Erde und grauem Kies tatsächlich etwas trostlos. Doch Neugierige zieht es trotzdem den steilen Hang zur Eröffnung hinunter. Der Anblick ist schlicht zu kurios, als dass man daran vorbeigehen könnte: Ein Biergarten in einer stillgelegten Baugrube, das ist selbst für die Biergarten-Metropole München ein Novum.