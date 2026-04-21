Florian Schönhofer und David Boppert haben es wieder getan: Schon zum zweiten Mal setzen die zwei auf Anregung der „Taskforce Bahnhofsviertel“ am Karl-Stützel-Platz direkt am Alten Botanischen Garten ein gastronomisches Konzept um, geplant ist die Eröffnung je nach Wetterlage für Anfang oder Mitte Mai. Anders als „Die Null“ vor zwei Jahren werden die zwei Männer, nun verstärkt durch Jonas Schönwälder und Leon Cubigsteltig, im „Buchberg“ – so soll die Mischung aus Bar, Café und Biergarten heißen – aber auch Alkohol ausschenken. Außerdem ist das Vorhaben statt auf einen Sommer auf ganze vier Jahre und zudem ganzjährig angelegt. Denn: Der alkoholfreie Pop-up-Biergarten, so Schönhofer, sei zwar eine nette Idee gewesen, aber eben nicht unbedingt wirtschaftlich, auch bedingt durch die saisonale Kurzlebigkeit. Allerdings, das sollte man wissen: Zwar hat das Buchberg auch im Winter geöffnet, man sitzt aber auch dann unter Schirmen und Markisen.

Der Taskforce unter der Leitung des Kreisverwaltungsreferats (KVR) geht es laut einer Pressemitteilung bei dem Projekt einmal mehr darum, „die Gegend zu beleben und ein vielfältiges Publikum anzusprechen“, sprich: die Gegend in Bahnhofsnähe soll raus aus der Schmuddelecke. Das will auch Schönhofer, der unweit vom Karl-Stützel-Platz das Café Kosmos und das Bufet betreibt sowie in Schwabing auch für den Biergarten „Kosmos unter Null“ in einer Baulücke verantwortlich ist. Es gehe darum, so der umtriebige Gastronom, den Platz für mehr Menschen zu öffnen, statt zu vertreiben. Seine Rolle und die seines Teams sieht er in der von „Hausmeistern“, die einen „Safe Space“ schaffen.

Dafür haben sie sich eine etwas unkonventionelle Konstruktion einfallen lassen: Sie haben dafür einen ausgedienten Schlepplift nahe Bad Tölz abgebaut, dem der neue Laden auch seinen Namen verdankt. Die gut 30 Tonnen Stahl werden nun auf etwa 100 Quadratmetern verbaut, am Ende sollen zwei Ebenen entstehen: eine ebenerdige und eine, über die man über eine Treppe auf eine Höhe von eineinhalb Metern gelangt. Wer unten bleibt, bekommt nur Alkoholfreies, oben darf Alkohol getrunken werden, aber eben dann unter der Aufsicht von Schönwälder und Cubigsteltig. Die zwei langjährigen Mitarbeiter von Schönhofer werden im Buchberg die Leitung übernehmen. Die generelle Idee sei es, so Schönhofer am Telefon, „zwei Welten am gleichen Platz“ zusammenzubringen.

Neben dem Buchberg wird auch der Kult(ur)biergarten Neptunbrunnen wieder aufgebaut

Geöffnet haben soll das Buchberg täglich von 12 bis 23 Uhr, es soll Kaffee, Bier und Wein mit und ohne Alkohol geben, dazu Musik, eventuell sogar live. Mit Boppert, der als Geschäftsführer der Münchner Kultur GmbH unter anderem die „Lange Nacht der Musik“ verantwortet, hätten sie hier schließlich den besten Mann im Team, so Schönhofer. Preislich will Schönhofer es im Buchberg so halten wie auch in seinen übrigen Läden: eher günstig. Das 0,3-Bier soll so um die 2,40 Euro kosten, der Spritz etwa vier Euro. Und, auch das ist Schönhofer wichtig: „Es gibt keinen Konsumzwang.“ Allein, wer in der oberen Etage Alkohol konsumieren will, muss auf die Betreiber nüchtern genug wirken, um hoch gelassen zu werden. Das dürfe man sich, so Schönhofer, aber nicht wie eine Einlasskontrolle im Club vorstellen. Vielmehr gehe es um „Ownership“, sprich schlichte Präsenz, die dafür sorgen soll, dass sich alle wohlfühlen.

Etwa 30 Tonnen Stahl werden derzeit am Karl-Stützel-Platz verbaut. Es sind die Reste eines ausgedienten Schlepplifts. Stephan Rumpf

Die etwas eigenwillige Baukonstruktion aus Stahl und Holz, der man auf dem Karl-Stützel-Platz gerade beim Entstehen zusehen kann, samt etwas eigenwilligem Konzept sei problemlos vom KVR genehmigt worden, so der Gastronom. Wohl auch, weil dieses einen Nutzen in dem sehe, was geplant ist. „Dann geht schon was“, so Schönhofer. Die zuständige Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller formuliert es so: „Mit dem neuen Projekt am Karl-Stützel-Platz setzen die beiden Betreiber mit Unterstützung unserer Taskforce einen weiteren Mosaikstein, um die Aufenthaltsqualität in der Gegend zu erhöhen.“

Das Buchberg ist aber nicht der einzige Mosaikstein: Zusätzlich zu dem neuesten Projekt von Schönhofer und Boppert unter der Leitung von Schönwälder und Cubigsteltig soll im Alten Botanischen Garten auch in diesem Jahr wieder der „Kult(ur)biergarten Neptunbrunnen“ aufgebaut werden.