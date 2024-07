An diesem Donnerstag eröffnet in München erstmals ein alkoholfreier Biergarten: „die Null“ auf dem Karl-Stützel-Platz am Alten Botanischen Garten. Biergartenkultur sei nicht durch Alkohol, sondern durch das Beisammensein im Freien definiert, teilten die Betreiber, mehrere rund um den Karl-Stützel-Platz ansässige Gastronomen, am Montag mit. Daher sei „die Null“ ein Biergarten im traditionellen Sinne. Auch das Mitbringen von Speisen sei erlaubt. Angeboten würden ausschließlich alkoholfreie Getränke wie alkoholfreies Bier, Mocktails, Säfte oder sonstige Kaltgetränke.