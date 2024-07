Von Sophia Coper

Spätestens als weißbefracktes Personal mit Etageren die Straße überquert, wird deutlich, wie ernst die Anwesenden es mit der Veränderung meinen. Rund um das Denkmal am Karl-Stützel-Platz in der Maxvorstadt sind Liegestühle und Bierbänke aufgestellt, es gibt Eis und Getränke. Anwohner und Gastronomen aus der Nachbarschaft prosten sich zu, der Inhalt ihrer Gläser glitzert in der Sonne. „Schmeckt gar nicht so schlecht“, heißt es nach einer Kostprobe.