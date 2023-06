Von SZ-Autoren

Der Hirschgarten, der Augustinerkeller und der Biergarten am Chinesischen Turm sind in München allgemein bekannt, sie gehören gewissermaßen zur Grundausstattung der Stadt. Aber es gibt auch kleinere Biergärten in der Innenstadt und in den Vierteln außerhalb des Mittleren Rings, die nicht so bekannt oder gar Geheimtipps sind. Autorinnen und Autoren der SZ stellen zehn persönliche Tipps vor, die in vielen Sommern ausdauernd erprobt wurden.