Am Sonntag findet in München eine Weltmeisterschaft statt. 82 Teilnehmer aus 18 Nationen kämpfen um den Titel des weltbesten Biersommeliers. Bastian Leikeim ist bisher auf Platz zwölf der Weltrangliste - diesmal will er es wissen.

Von Julia Schriever

Bastian Leikeim will Weltmeister werden. Er lernt seit Monaten. Er trainiert, wann immer es geht. Es ist eine etwas andere Art des Trainings: er braucht dafür zehn Gläser Bier. Und hinterher riecht es im Wohnzimmer wie in einem Bierzelt. Bastian Leikeim hat nur noch wenig Zeit bis zur Weltmeisterschaft der Biersommeliers am Sonntag in München. Endspurt.