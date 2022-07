SZ Plus SZ-Serie: Hippes von Hier : Von der Schnapsidee zur eigenen Brauerei

In Feierlaune beschließen junge Dachauer vor Jahren: Warum nicht selbst brauen? Inzwischen steht ihr "Amperbräu" in Supermarktregalen. Neue Biere erfinden die Freunde aber immer noch in der Garage.