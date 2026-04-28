DER TAG IN MÜNCHEN

Keine Champagner-Duschen mehr auf der Wiesn Eine Klage gegen Zelt-Vergaben, Sorgen um die Sicherheit, Abschwung auf der Oidn Wiesn: Selten gab es ähnlich viel Aufregung bei den Vorbereitungen fürs Oktoberfest. Und nun soll auch noch die Dekadenz begrenzt werden. (SZ Plus)

Sollte das Bier auf dem Oktoberfest weiter nur aus München kommen? Auf dem Oktoberfest darf nur Bier aus Münchner Brauereien ausgeschenkt werden – so ist die Regel. Eine überholte Tradition? Pro und Contra. (SZ Plus, Meinung)

München führt Mindestpreise für Fahrdienste wie Uber und Bolt ein Die Anbieter müssen künftig unter anderem einen Grundpreis verlangen – Taxis werden dagegen billiger. Was Fahrten von Juli an kosten.

Die große Gefahr von KI-Fakes für unsere Geschichte – und welchen Schutz es gibt Drei Münchner Studierende haben einen Prototyp entwickelt, der die Verfälschung historischer Quellen verhindern soll. Ihre Idee stößt auf großes Interesse – denn die Zeit drängt. (SZ Plus)

Damit die Ermordeten von Stadelheim ihre Geschichte zurückerhalten Auf dem Friedhof am Perlacher Forst sind 93 Menschen im Ehrenhain II begraben, die vom NS-Staat im Gefängnis Stadelheim ermordet wurden. Nun erinnern Gedenktafeln an ein dunkles Kapitel, das lange wenig beachtet wurde.

WEITERE NACHRICHTEN

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IS-Terror in München – das Prozess-Tagebuch, Tag 24: „Ich hatte das Gefühl, die Frau stirbt in meinen Händen“

MÜNCHEN ERLESEN

Abschied nach 30 Jahren Stadtrat : „Grün passt nicht zu meiner Lebenseinstellung“ Alexander Reissl war Jahrzehnte im Rathaus, lange für die SPD, zuletzt für die CSU. Über sein Scheitern als OB-Kandidat, Kritik an Dieter Reiters Abgang und Tipps für Stadtratsneulinge. SZ Plus Interview von Heiner Effern ...

Abschied vom Münchner Stadtrat : „Es ist gut, wenn man den Staffelstab weitergibt“ Sie saßen viele Jahre im Stadtrat, haben das Gesicht Münchens mitgeprägt. Jetzt ist für sie Schluss: Vier ehrenamtliche Abgeordnete nehmen Abschied vom Rathaus. Von SZ-Autoren ...

UNSER KULTURTIPP

41. Dokumentarfilmfestival München : Das sind die Höhepunkte des Dok-Fests Was ist wahr, was ist Fake? Dokumentarfilme sind wichtiger denn je. Das Dok-Fest München zeigt in seiner 41. Ausgabe 106 Werke aus 49 Ländern. Der große Überblick. Von Bernhard Blöchl, Josef Grübl und Barbara Hordych ...

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