In einer Giesinger Garage hat alles begonnen. Jetzt übt sich die Brauerei in einer neuen, aufwendigen Methode. Heraus kommen Sorten wie "Sternhagel" und "Rumms".

Von Laura Kaufmann

Giesing liegt nicht nur irgendwo zwischen Harlaching und Haidhausen, Giesing liegt auch auf in der Detmoldstraße in der Lerchenau. Traut man jedenfalls dem Ortsschild, das vor der Einfahrt zum Giesinger Bräu aufgestellt ist. Hier wird in sehr viel größerem Stil weitergeführt, was Steffen Marx vor nunmehr 17 Jahren in einer Giesinger Garage begonnen hat - nämlich Bier brauen. Sehr erfolgreich mittlerweile, so sehr, dass der kleine Unternehmer, der einst mit seinen Oktoberfestplänen nur mildes Lächeln erntete, auch ein Thema für die Chefs der großen Münchner Brauereien wurde.