In einer Giesinger Garage hat alles begonnen. Jetzt übt sich die Brauerei in einer neuen, aufwendigen Methode. Heraus kommen Sorten wie "Sternhagel" und "Rumms".

Von Laura Kaufmann

Giesing liegt nicht nur irgendwo zwischen Harlaching und Haidhausen, Giesing liegt auch auf in der Detmoldstraße in der Lerchenau. Traut man jedenfalls dem Ortsschild, das vor der Einfahrt zum Giesinger Bräu aufgestellt ist. Hier wird in sehr viel größerem Stil weitergeführt, was Steffen Marx vor nunmehr 17 Jahren in einer Giesinger Garage begonnen hat - nämlich Bier brauen. Sehr erfolgreich mittlerweile, so sehr, dass der kleine Unternehmer, der einst mit seinen Oktoberfestplänen nur mildes Lächeln erntete, auch ein Thema für die Chefs der großen Münchner Brauereien wurde.

Steffen Marx denkt sich mit seinem Team regelmäßig etwas Neues aus: Jetzt sind das im Holzfass gereifte Biere. Vier verschiedene, in Jamaica- und Martinique-Rum-, Whiskey- und Cognacfässern ausgebaute. Starke Biere braucht es dafür, im Jamaica-Rumfass landete etwa der "Sternhagel", und der Name "Rumms" bezieht sich zum einen auf die feine Rum-Note, die er nun im Geschmack trägt, zum anderen auf die elfeinhalb Prozent Alkohol, zu denen der Sternhagel so zwischenzeitlich kam. Im Endprodukt sind die aber wieder auf zehn Prozent heruntergeregelt, "es sollte nicht zu sprittig, sondern ein rundes Gesamterlebnis sein", sagt Sebastian Esche, der Technische Leiter des Giesinger Bräu.

Auch für ihn, der das Projekt betreut, ist das Ganze noch ein Herantasten und Ausprobieren. Biere im Holzfass reifen zu lassen ist sehr aufwendig, am liebsten haben die Fässer eine konstante Temperatur von 18 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent. Esche beträufelte sie täglich mit Wasser. Neben dem "Rumms" ist ein im Whiskyfass gereifter "Glenmarx" entstanden, ein im Cognacfass gereifter "Très Bier" und ein im Martinique-Rumfass gereifter "Arrrr!". Die Starkbiere nehmen die Aromatik ihrer Fassvorgänger auf. Verkauft werden die Biere von 5. April an.

Detailansicht öffnen Vier Biersorten mit Rum-, Whiskey- oder Cognac-Note sind bei dem Experiment herausgekommen. (Foto: Stephan Rumpf)

"Ich wollte das immer schon einmal machen", sagt Steffen Marx. "Wir sind die einzigen in München, die sich an das Thema herantrauen. Es ist aufwendig, aber damit heben wir uns wieder ein bisschen ab." Jetzt, wo sie sich als mittelgroße Brauerei in der Lerchenau eingespielt haben, sei die Zeit endlich gekommen.

Dass sich Giesinger Bräu als einziges traut, würde Birgit Zacher, Sprecherin von Paulaner, nicht ganz so stehen lassen. "Es ist eine gute Marketing-Idee", sagt sie. Die Paulaner aber auch schon hatte:"Vor zehn Jahren im Eiswerk hat Martin Zuber einen schönen Bourbonbock angesetzt, der sich gut verkauft hat." Das Eiswerk war eine kleine Experimentierbrauerei von Paulaner. Braumeister Ulrich Schindler habe außerdem 2018 das letzte Mal einen hellen Bock im Whiskeyfass angesetzt, jetzt, nach Corona, sei das im Paulaner Bräu für den Herbst wieder geplant. "Aber wir sind gespannt, wie die Varianten vom Giesinger Bräu schmecken!"

"Nach der Wiesn sind eh gerade alle am Detoxen."

Steffen Marx schmecken seine Biere, wen wundert es, sehr gut. Im Herbst soll es nicht nur eine weitere Special Edition von fassgelagerten Bieren geben, sondern auch: ein alkoholfreies. "Ich weiß, ich habe mal gesagt, das würde ich nie machen", sagt Marx. "Aber die Zeiten ändern sich." Mit gutem Hopfen und gut gezüchteter Hefe lasse sich ein tolles, aromatisches alkoholfreies Bier herstellen, meint er, die Versuche laufen schon. "Nach der Wiesn könnte das auf den Markt kommen", sagt Marx, "da sind dann eh gerade alle am Detoxen." Außerdem sei es gerade im Hinblick aufs Oktoberfest wichtig, ein Vollsortiment anzubieten. Da gehöre das alkoholfreie Bier eben dazu.

Dieses Jahr wolle Giesinger Bräu den "Break-even" schaffen. "Wir sind gerade etwa bei 34 000, 35 000 Litern", sagt Marx. 36 000 bis 38 000 Liter seien nötig. Das alkoholfreie Bier sei auch ein Schritt, um die Brauerei zukunftsfähig zu halten, denn es solle auch die gesundheitsbewusste jüngere Generation ansprechen, so Marx. Mit den Fassbieren wiederum könne man neue Liebhaber gewinnen. Damit solle Giesinger Bräu nun in die Ertragsphase kommen und das Crowdfunding, das ihnen auf die Beine geholfen habe, zurückgezahlt werden. Viel solle passieren in diesem Jahr, nicht zuletzt ein Brauerei-Einweihungsfest gefeiert werden, das wegen der Pandemie bislang nicht möglich war. Und dann, in zwei Jahren vielleicht, könnte auf der Theresienwiese ein weiteres Giesinger Ortsschild in den Boden gerammt werden.