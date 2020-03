Die Münchener Biennale kündigt an, ein "dynamisches Festival" werden zu wollen. Die Produktionen des Festivals für zeitgenössisches Musiktheater, das in diesem Jahr vom 15. bis zum 29. Mai an verschiedenen Spielstätten hätte stattfinden sollen, sind von den Auswirkungen der Corona-Krise jetzt schon in den Proben betroffen. Wie in knapp zwei Monaten gespielt werden kann, ist derzeit unklar. Deshalb habe man beschlossen: "Uraufführungen, die nicht im Mai 2020 in München herauskommen können, werden andernorts oder in München zu anderer Zeit Premiere haben." Im Mai werde auf jeden Fall das Programmbuch veröffentlicht. Der Kartenvorverkauf ist verschoben.