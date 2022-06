Nach dem Stich einer Biene ist ein Bauarbeiter am Donnerstag durch eine allergische Schockreaktion bewusstlos geworden. Spezialisten der Feuerwehr mussten ihn aus einer fünf Meter tiefen Baugrube befreien. Die Höhen- und Tiefenretter hoben den 53-Jährigen mit einer sogenannten Schleifkorbtrage, die sie an einem Baukran auf der Baustelle an der Freisinger Landstraße in Freimann befestigt hatten, an die Oberfläche. Zur weiteren Behandlung kam der Mann in den Schockraum einer Klinik. Im Einsatz waren mehrere Rettungs- und Spezialfahrzeuge der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr.