Viele Schulkinder empfinden das Lesen zunehmend als Last. Bibliotheksdirektorin Christiane Raabe will ihnen zeigen, dass es ein großes Abenteuer sein kann.

Artikel per E-Mail versenden

Ein Schloss für die Kinderliteratur - wo gibt es das schon? In Obermenzing, am Stadtrand von München. Erst seit 1983 ist die Internationale Jugendbibliothek (IJB), von der Journalistin Jella Lepman mit Unterstützung von Schriftstellern wie Erich Kästner in der Nachkriegszeit gegründet, im Schloss Blutenburg beheimatet. Im Laufe von 70 Jahren hat sich die Institution zur weltweit größten Bibliothek für internationale Kinder- und Jugendliteratur entwickelt. Neben dem Kernbereich Bibliothek gehört es zu den Zielen der Institution, den interkulturellen Dialog über Kinder- und Jugendliteratur zu fördern. IJB-Direktorin Christiane Raabe erzählt von den vielfältigen Aufgaben und Möglichkeiten im sogenannten Bücherschloss.