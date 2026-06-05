Wer Belege dafür sucht, dass sich in der Münchner Stadtgesellschaft über die vergangenen zwei Jahrzehnte ein politisches Beben ereignet hat, findet sie in den Stadtvierteln. Deutlich krasser noch als bei der Stadtratswahl bilden sich dort neue Präferenzen und politische Haltungen ab, haben sich Milieus verändert. Der Blick auf die Einfärbung der Stadtkarten und der Fraktionsstärken der vergangenen vier Bezirksausschusswahlen, also bis zurück ins Jahr 2008, unterstreicht das Ausmaß der Umwälzung – wobei die Fliehkräfte in Richtung des linken wie des rechten Rands des politischen Parteienspektrums natürlich eine Rolle spielen.