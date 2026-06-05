Zum Hauptinhalt springen

BezirksausschusswahlWer die Münchner Stadtbezirke vertritt

Lesezeit: 3 Min.

Werden sich in den nächsten sechs Jahren für ihre Stadtbezirke engagieren: die neu gewählten Bezirksausschuss-Mitglieder bei ihrer Vereidigung im Alten Rathaus.
Werden sich in den nächsten sechs Jahren für ihre Stadtbezirke engagieren: die neu gewählten Bezirksausschuss-Mitglieder bei ihrer Vereidigung im Alten Rathaus. Michael Nagy/Presseamt München

In den Wahlergebnissen der 25 Münchner Bezirksausschüsse manifestieren sich enorme Veränderungen der Milieus – mehr noch als im Rathaus am Marienplatz. Eine Partei wird besonders abgestraft.

Von Thomas Kronewiter

SZ bei Google bevorzugen

Wer Belege dafür sucht, dass sich in der Münchner Stadtgesellschaft über die vergangenen zwei Jahrzehnte ein politisches Beben ereignet hat, findet sie in den Stadtvierteln. Deutlich krasser noch als bei der Stadtratswahl bilden sich dort neue Präferenzen und politische Haltungen ab, haben sich Milieus verändert. Der Blick auf die Einfärbung der Stadtkarten und der Fraktionsstärken der vergangenen vier Bezirksausschusswahlen, also bis zurück ins Jahr 2008, unterstreicht das Ausmaß der Umwälzung – wobei die Fliehkräfte in Richtung des linken wie des rechten Rands des politischen Parteienspektrums natürlich eine Rolle spielen.

Zur SZ-Startseite

Kommunalwahl in den Stadtvierteln
:Wer die Münchner in ihren Bezirksausschüssen vertreten soll

In den 25 Stadtbezirken bestätigen sich Trends dieser Wahl, dazu kommen spektakuläre Ausreißer: Die Grünen tendieren in einem Viertel Richtung absolute Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent. Eine Partei ist der große Verlierer.

Von Thomas Kronewiter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite