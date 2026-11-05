Wenn die Drogenfahnder der Münchner Polizei zuschlagen, gehen dem Einsatz meist längere Ermittlungen und Observierungen voraus. Mitte Oktober jedoch hat sich ein mutmaßlicher Koks-Dealer selbst überführt – weil er leicht bekleidet und lautstark auf der Straße handgreiflich mit seiner Freundin stritt.

Ein Nachbar alarmierte an jenem 16. Oktober kurz vor Mitternacht die Polizei. Eine Streife traf am Ort des Geschehens auf einen 22 Jahre alten Münchner mit blutender Nase und dessen 30-jährige Freundin. Zur Klärung des Sachverhalts baten die Beamten die beiden in die Wohnung. Und sie staunten dort nicht schlecht.

Denn in der Wohnung lagen Betäubungsmittel offen herum. Der 22-Jährige versuchte daraufhin zu fliehen, die Polizisten hielten ihn jedoch fest und fesselten ihn. Noch in der Nacht ordnete ein Staatsanwalt die Durchsuchung der kompletten Wohnung an. Die Experten wurden rasch fündig.

Die Beamten entdeckten in einem Schrank 1,8 Kilogramm Kokain, zum Teil als Kiloblock noch original verpackt von den Drogenproduzenten im Herkunftsland in Südamerika. Der Stoff hat einen Straßenverkaufswert von knapp 140 000 Euro. Es ist einer der größten Drogenfunde der letzten Zeit in München.

In einem Koffer lagen vier scharfe Pistolen, drei Glock und eine HS („Hrvatski Samokres“). Dazu Magazine für bis zu 30 Schuss und eine Vorrichtung, die aus einer halbautomatischen Waffe eine vollautomatische macht – und damit möglicherweise sogar eine Kriegswaffe. Ob der 22-Jährige die Handfeuerwaffen für sich besaß oder ob er sie weiterverkaufen wollte, müssen die Ermittler noch klären. Sie wollen auch herausfinden, ob mit den Pistolen schon geschossen oder andernorts Straftaten begangen wurden.

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Das Kokain jedenfalls war in Mengen verpackt, die den Verdacht nahelegen, dass der 22-Jährige als Zwischenhändler fungiert hat. Der Münchner war der Polizei in der Vergangenheit zwar schon mit Rauschgiftdelikten aufgefallen. Als Händler für eine derartig große Drogenmenge hatten die Ermittler vom Kommissariat 83 den 22-Jährigen jedoch bislang nicht auf dem Schirm gehabt. Eine teure Herren-Rolex-Uhr, die die Polizei in der Wohnung fand, deutet auf lukrative Geschäfte des jungen Mannes hin.

Der 22-Jährige aus dem Münchner Stadtteil Waldperlach kam in Untersuchungshaft. Laut Polizei schweigt er derzeit zu den Vorwürfen. Einen Waffenschein besitzt er nicht. Seine acht Jahre ältere Freundin, eine Table-Tänzerin aus Polen, durfte trotz Haftbefehls und obwohl sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gegen Auflagen gehen. Bewaffneter Drogenhandel wird nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

Ermittler sprechen von einer regelrechten „Kokainschwemme“ in München. Auf dem Markt seien derart große Mengen, dass die Droge nahezu pur verkauft und kaum noch gestreckt werde. 2025 starben 41 Menschen im Bereich des Polizeipräsidiums München an Rauschgift. In 39 Fällen wurde Kokain als ursächlich festgestellt. Dreiviertel der Fälle von Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge entfielen auf Kokain.