Mal bekommt sie eine Wohnung geschenkt, mal kauft sie ein Mietshaus: Die Stiftung „Daheim im Viertel“ hat in zwei Jahren knapp 60 Wohnungen übernommen und garantiert den Bewohnerinnen und Bewohnern dauerhaft bezahlbare Mieten.

Von Sebastian Krass

Bruno Feldmann kommt schnell ins Schwärmen, wenn er über sein ehemaliges Haus spricht. Das Haus also, das seine Eltern gebaut haben, in dem er selbst noch wohnt und dessen Mieterinnen und Mieter er nun in Sicherheit gebracht hat vor dem Münchner Immobilienmarkt.