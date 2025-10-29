Wer als privater Investor von der Stadt neues Baurecht für Wohnungen bekommt, muss einen Teil davon als geförderte Mietwohnungen errichten – seit gut 30 Jahren arbeitet München mit diesem Prinzip der „Sozialgerechten Bodennutzung“ (Sobon), das bundesweit Nachahmer gefunden hat. Nun steht die Sobon in ihrer bisherigen Form wegen fehlender Fördergelder vor dem Aus.
Kostet künftig alles 25 Euro pro Quadratmeter?München schlägt Alarm beim Bau bezahlbarer Wohnungen
Wenn Investoren große Neubauprojekte aus dem Boden stampfen, verlangt die Stadt 40 Prozent günstigen Wohnraum – bislang. Doch nun steht die Regelung nach Jahrzehnten vor dem Aus. Wie es zu dem historischen Einschnitt kommt und was er für die Mieter bedeutet.
Von Sebastian Krass
