Zum Hauptinhalt springen

Kostet künftig alles 25 Euro pro Quadratmeter?München schlägt Alarm beim Bau bezahlbarer Wohnungen

Lesezeit: 4 Min.

Auf dem früheren Knorr-Bremse-Grundstück in Milbertshofen mit mehr als 500 geplanten Mietwohnungen und einem Hochhaus sollen 40 Prozent des Wohnraums gefördert sein. Doch diese „Sobon“-Regelung steht vor dem Aus.
Auf dem früheren Knorr-Bremse-Grundstück in Milbertshofen mit mehr als 500 geplanten Mietwohnungen und einem Hochhaus sollen 40 Prozent des Wohnraums gefördert sein. Doch diese „Sobon“-Regelung steht vor dem Aus. (Foto: Simulation: Xoio GmbH)

Wenn Investoren große Neubauprojekte aus dem Boden stampfen, verlangt die Stadt 40 Prozent günstigen Wohnraum – bislang. Doch nun steht die Regelung nach Jahrzehnten vor dem Aus. Wie es zu dem historischen Einschnitt kommt und was er für die Mieter bedeutet.

Von Sebastian Krass

Wer als privater Investor von der Stadt neues Baurecht für Wohnungen bekommt, muss einen Teil davon als geförderte Mietwohnungen errichten – seit gut 30 Jahren arbeitet München mit diesem Prinzip der „Sozialgerechten Bodennutzung“ (Sobon), das bundesweit Nachahmer gefunden hat. Nun steht die Sobon in ihrer bisherigen Form wegen fehlender Fördergelder vor dem Aus.

Zur SZ-Startseite

Stadtbevölkerung
:Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen

In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der neue Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern.

SZ PlusVon Hanna Eiden, Sebastian Krass und Katja Schnitzler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite