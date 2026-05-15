Zum Hauptinhalt springen

Bewerbung mit „Olympischer Wiesn“So plant München die Sommerspiele

Lesezeit: 5 Min.

Eine Visualisierung zeigt den geplanten Austragungsort für Beachvolleyball auf der Theresienwiese während dahinter schon Zelte und Fahrgeschäfte fürs Oktoberfest stehen.
Eine Visualisierung zeigt den geplanten Austragungsort für Beachvolleyball auf der Theresienwiese während dahinter schon Zelte und Fahrgeschäfte fürs Oktoberfest stehen. Landeshauptstadt München

Mehr Tickets, rund 20 Milliarden Euro für Investitionen und eine „Olympische Wiesn“: Münchens Konzept für eine Bewerbung um die Spiele steht. Im September entscheidet sich, ob es die nächste Hürde nimmt.

Von René Hofmann und Joachim Mölter

Sport verbindet, heißt es, und manchmal gelingt es dem Sport sogar, vermeintlich große Gegensätze zusammenzubringen. Wenn es um Olympia geht, spielen allem Anschein nach selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) harmonisch in einer Mannschaft. „Der Austausch zwischen Stadt und Freistaat ist sehr gut“, versicherte Krause jedenfalls am Freitagmittag, als er im Rathaus das überarbeitete Bewerbungskonzept der bayerischen Landeshauptstadt für Olympia vorstellte.

Zur SZ-Startseite

Visueller Wettbewerb
:Olympia in München: „Bessere Bilder gibt es gar nicht“ Wirklich?

Radrennen vor dem Buckingham Palace in London, Reiter vor Versailles in Paris – kann da die doch etwas kleinere Weltstadt München mithalten? Ein Vergleich in Bildern.

SZ PlusVon René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite