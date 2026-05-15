Sport verbindet, heißt es, und manchmal gelingt es dem Sport sogar, vermeintlich große Gegensätze zusammenzubringen. Wenn es um Olympia geht, spielen allem Anschein nach selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) harmonisch in einer Mannschaft. „Der Austausch zwischen Stadt und Freistaat ist sehr gut“, versicherte Krause jedenfalls am Freitagmittag, als er im Rathaus das überarbeitete Bewerbungskonzept der bayerischen Landeshauptstadt für Olympia vorstellte.