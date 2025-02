So will München die Olympischen Spiele holen

Die Stadt feilt an ihrer Bewerbung und setzt dabei auf Nachhaltigkeit dank der Sportstätten von 1972. Doch längst nicht alle Arenen sind wettkampftauglich und viele Fragen offen. Stehen die Münchner überhaupt hinter der Idee?

Von Joachim Mölter

Der Münchner Stadtrat hat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen, ein detailliertes Konzept für eine Olympia-Bewerbung ausarbeiten zu lassen. Bereits im Mai soll das Referat für Bildung und Sport (RBS) entsprechende Pläne vorlegen, die dann dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) präsentiert werden können. Der für die nationale Kandidaten-Auswahl zuständige DOSB hat alle an Olympia interessierten Städte aufgefordert, ihre bislang vorgelegten Grobszenarien „bis zum 31. Mai 2025 zu verfeinern“, wie es in der Sitzungsvorlage des RBS heißt.