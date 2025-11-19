Wenn sich Menschen an die stimmungsvollen Leichtathletik-Nächte erinnern, die sie während der European Championships 2022 im Münchner Olympiastadion erlebt haben, geraten sie noch heute ins Schwärmen. Unter dem Eindruck des Ereignisses hatten die Sportfreunde aus den drei großen Fraktionen im Stadtrat schon im Januar 2024 gemeinsam das Referat für Bildung und Sport (RBS) beauftragt, eine Bewerbung um Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu prüfen. Die gehören neben Olympia und Fußball-WM zu den Sportveranstaltungen mit den weltweit größten Zuschauerzahlen in den Stadien und vor den Bildschirmen.