Wenn sich Menschen an die stimmungsvollen Leichtathletik-Nächte erinnern, die sie während der European Championships 2022 im Münchner Olympiastadion erlebt haben, geraten sie noch heute ins Schwärmen. Unter dem Eindruck des Ereignisses hatten die Sportfreunde aus den drei großen Fraktionen im Stadtrat schon im Januar 2024 gemeinsam das Referat für Bildung und Sport (RBS) beauftragt, eine Bewerbung um Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu prüfen. Die gehören neben Olympia und Fußball-WM zu den Sportveranstaltungen mit den weltweit größten Zuschauerzahlen in den Stadien und vor den Bildschirmen.
Turnier 2029 oder 2031Bewirbt sich München um die Leichtathletik-Weltmeisterschaften?
Lesezeit: 3 Min.
Eine erfolgreiche Ausrichtung der Sportveranstaltung wäre ein Booster im Hinblick auf den erhofften Zuschlag für Olympische Spiele. Doch angesichts der finanziellen Eckdaten geraten die großen Stadtratsfraktionen ins Grübeln.
Von Joachim Mölter
TU-Studie zur Bewerbung:Was Olympische Spiele wirklich kosten könnten – und was sie München bringen würden
Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro: Kann München sich das leisten? Und würde es sich lohnen, so viel Geld auszugeben? Was für Sommerspiele an der Isar geplant ist und was Forscher raten.
