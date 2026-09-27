Ein erwachsenes Exemplar sei kaum größer als sein kleiner Fingernagel und so flach, dass es problemlos durch Lüftungsschächte und Kabelkanäle krabbele, erklärt Vogt. Um ihren Blutdurst zu stillen, sei die Bettwanze auf der Jagd nach einem Wirt, den sie dank ihrer Riechgruben über seine Ausdünstungen lokalisiere. Überdies könne der Parasit feststellen, ob ein Mensch schlafe – und in diesem Fall schlage er zu. Will heißen: Die Bettwanze bohrt ihren Stechrüssel in ihr Opfer, saugt Blut und hinterlässt dabei Speichel, was zu einem juckenden Stich auf der Haut führt.

Während der Sachverständige noch weiter von den Fähigkeiten des Insekts berichtet, sitzt nur einen Meter entfernt Severina Apostolova – mit gequältem Gesichtsausdruck. Schließlich kennt die alleinerziehende Mutter die kleinen Blutsauger nur zu gut: Seit 2022 leidet sie in ihrer Wohnung in Neuhausen unter Bettwanzen. „Vier Jahre, die für mich die Hölle sind“, sagt sie. Derweil weigert sich ihre Vermieterin, die Vonovia, den Schädlingsbefall mit den nötigen Mitteln zu bekämpfen – so sieht das zumindest Severina Apostolova. Daher hat sie eine Klage eingereicht, die heute am Amtsgericht München verhandelt wird.

Seit Jahren keine Besserung : Bettwanzenplage in der Wohnung: Mieterin verklagt Vonovia Eine Mutter und ihre zwei Kinder leiden seit Jahren unter dem Befall der Parasiten. Ein Gutachten sieht die Verantwortung hierfür bei dem Immobilienkonzern. Doch der gibt der Mieterin die Schuld – und will sie aus der Wohnung werfen. SZ Plus Von Patrik Stäbler ...

Konkret fordert die 38-Jährige, dass die Baugesellschaft Bayern – eine Tochterfirma der Vonovia – die Bettwanzen in ihrer Wohnung dauerhaft beseitigt. Überdies streitet sie vor Gericht für die Anerkennung einer Mietminderung, Schmerzensgeld und Schadenersatz. Zwar steht am Ende der Verhandlung noch kein Urteil; dies soll Mitte November verkündet werden. Doch angesichts der Äußerungen der Richterin scheinen Severina Apostolovas Erfolgsaussichten durchaus gut.

Sie war 2021 mit ihren zwei Kindern in die Wohnung in der Renatastraße eingezogen. „So groß, so viel Platz – für mich war das eine Traumwohnung“, sagt Severina Apostolova. Die jedoch bald zum Albtraum wurde, nachdem sie eines Morgens rote Pusteln auf der Haut ihrer heute zwölfjährigen Tochter entdeckt hatte. Anfangs habe sie diese für Mückenstiche gehalten. „Von Bettwanzen hatte ich noch nie gehört“, sagt Apostolova. Doch nach mehreren Arztbesuchen erfuhr sie die Ursache der juckenden Wunden, und wenig später entdeckte sie selbst erste Blutsauger in ihrem Schlafzimmer.

Gleich am nächsten Tag bestellte Apostolova einen Kammerjäger auf eigene Kosten und informierte zudem ihre Vermieterin, die wenig später eine zweite Schädlingsbekämpfung organisierte und bezahlte. In der Folge hatte die 38-Jährige Ruhe – aber nur wenige Wochen. Dann kehrten die Bettwanzen zurück, und dieses Spielchen wiederholte sich ein ums andere Mal. 15 Kammerjäger von vier Firmen seien über die Jahre zu ihr gekommen, erzählt Severina Apostolova. Dauerhaft Abhilfe schaffen konnte keiner. Wieso? Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. So geht die Vonovia davon aus, dass die Münchnerin die Wanzen selbst eingeschleppt hat. Zumal in dem Hochhaus mit seinen 64 Wohnungen allein sie einen Befall gemeldet habe, sagt auch der Anwalt des Konzerns in der Verhandlung.

Seit Jahren kämpft Severina Apostolova gegen Bettwanzen in ihrer Wohnung und die Untätigkeit der Vermieterin, einer Tochterfirma der Vonovia (Archivbild). Robert Haas

Dagegen ist Severina Apostolova überzeugt, dass die Wanzen von außerhalb in ihre Wohnung gelangen und andere Apartments im Gebäude ebenfalls befallen sind. Letzteres vermutet auch der vom Gericht beauftragte Gutachter, der in der Verhandlung von seinem Besuch in der Renatastraße erzählt. Dort habe er nicht nur in Apostolovas Wohnung Kotausscheidungen von Bettwanzen, Blutspuren und sogar ein lebendes Tier vorgefunden, sondern auch im Flur und an den Nachbartüren seien „eindeutige Spuren“ gewesen.

Bei einem solchen „Massenbefall“ würde er dazu raten, auch die angrenzenden Wohnungen in Augenschein zu nehmen und dort bei Bedarf ebenfalls eine Bekämpfung durchzuführen, sagt der Experte. Aber dies hat die Vonovia jahrelang abgelehnt. „Als Vermieterin zu sagen: Ich schaue mir den Rest des Hauses nicht an, das grenzt fast an Gleichgültigkeit“, kritisiert die Richterin. Bei der Lektüre der Akten habe sie „einen Hals gekriegt“, sagt sie. „Seit vier Jahren hat man eine Mieterin, die vorträgt, darunter zu leiden. Doch das wird offenbar nicht ernst genommen.“

Nachdem sie anfangs noch die volle Miete entrichtete, habe sie diese erst reduziert und die Zahlungen irgendwann ganz eingestellt, sagt Severina Apostolova. In der Folge schickte ihr die Vonovia eine Räumungsklage; der Anwalt der Firma spricht in der Verhandlung von 17 000 Euro Zahlungsrückstand. Nun wird das Amtsgericht zu entscheiden haben, ob Severina Apostolova Anspruch auf eine Mietminderung hat – und wenn ja, wie hoch diese ausfällt. Ihr Anwalt beantragt eine hundertprozentige Mietminderung, worauf die Richterin jedoch anmerkt: „Wenn man die Miete auf null setzt, bedeutet das eine vollständige Unbewohnbarkeit. Und Sie wohnen ja trotzdem seit vier Jahren dort.“

Wobei Severina Apostolova nichts lieber täte, als möglichst bald auszuziehen, wie sie nach der Verhandlung versichert. Einen Antrag auf eine Sozialwohnung habe sie eingereicht. „Ich kann seit vier Jahren nachts nicht schlafen“, sagt sie. Deswegen habe sie ihren Job verloren und leide an Panikattacken. Nachdem im April letztmals ein Kammerjäger angerückt sei, habe sich die Situation nur kurz verbessert – aktuell aber sei es schlimmer denn je, sagt Severina Apostolova. Dann zückt sie ihr Handy und zeigt ein Foto, auf dem ein kleines, schwarzes Insekt zu sehen ist – eine Bettwanze. „Die“, sagt sie, „habe ich gestern in meinem Wohnzimmer erschlagen.“