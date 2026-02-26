Zum Hauptinhalt springen

KlageMünchner OB will wegen Bettensteuer vors Bundesverfassungsgericht ziehen

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter will das Verbot der Bettensteuer durch den Freistaat Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen lassen.
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter will das Verbot der Bettensteuer durch den Freistaat Bayern vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen lassen. (Foto: Oliver Berg)

Die Stadt würde gerne eine Steuer für Übernachtungen von Touristen und Geschäftsreisenden erheben – doch der Freistaat steht dem bislang im Weg. Dabei könnte München so jährlich mehr als 100 Millionen Euro einnehmen.

Von Heiner Effern

Die Stadt will vor dem Bundesverfassungsgericht das Recht erstreiten, in München künftig eine Bettensteuer von Touristen und Geschäftsreisenden erheben zu dürfen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seine grün-rote Koalition gehen damit vor das höchste deutsche Gericht, um das Verbot des Freistaats Bayern doch noch auszuhebeln.

München erhofft sich von der Bettensteuer jährliche Einnahmen von bis zu 100 Millionen Euro oder sogar noch mehr, das Land Bayern mit der Regierung aus CSU und Freien Wählern erachtet eine solche Abgabe als zu schädlich für Hotellerie und Übernachtungsbetriebe.

Der Stadtrat beschloss die Steuer, mit der sie ihren kriselnden Haushalt stützen will, am 1. März 2023. Am Tag darauf verabschiedete der bayerische Landtag ein Gesetz, das eine solche Übernachtungsabgabe verbietet.

Dagegen gingen München, Bamberg und Günzburg bisher vergeblich gemeinsam vor. Nun soll die höchste Instanz in Deutschland den Streit entscheiden.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Handys an Schulen
:Wer in diese Klasse will, darf zwei Jahre kein Smartphone besitzen

Beim Übertritt in die fünfte Klasse bekommen viele Kinder erstmals ein Handy. Wer keines hat, könnte sich ausgeschlossen fühlen, fürchten Eltern. Der Druck ist groß. Ein Gymnasium in München wagt deshalb ein umstrittenes Experiment.

SZ PlusVon Emily Joy Neumann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite