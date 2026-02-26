Die Stadt will vor dem Bundesverfassungsgericht das Recht erstreiten, in München künftig eine Bettensteuer von Touristen und Geschäftsreisenden erheben zu dürfen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und seine grün-rote Koalition gehen damit vor das höchste deutsche Gericht, um das Verbot des Freistaats Bayern doch noch auszuhebeln.

München erhofft sich von der Bettensteuer jährliche Einnahmen von bis zu 100 Millionen Euro oder sogar noch mehr, das Land Bayern mit der Regierung aus CSU und Freien Wählern erachtet eine solche Abgabe als zu schädlich für Hotellerie und Übernachtungsbetriebe.

Der Stadtrat beschloss die Steuer, mit der sie ihren kriselnden Haushalt stützen will, am 1. März 2023. Am Tag darauf verabschiedete der bayerische Landtag ein Gesetz, das eine solche Übernachtungsabgabe verbietet.

Dagegen gingen München, Bamberg und Günzburg bisher vergeblich gemeinsam vor. Nun soll die höchste Instanz in Deutschland den Streit entscheiden.