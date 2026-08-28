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MoosachBetrunkener demoliert Bushäuschen

Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde in Gewahrsam genommen (Symbolfoto).
Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde in Gewahrsam genommen (Symbolfoto).
Foto: Jens Büttner/dpa

Mit einer Bierflasche und bloßen Händen zerstört der 37-Jährige die Glasscheibe des Wartehäuschens. Dann wehrt er sich gegen die Festnahme.

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Ein Betrunkener hat in Moosach das Wartehäuschen einer Bushaltestelle demoliert und sich anschließend vehement gegen die Festnahme durch Polizeibeamte gewehrt. Er wurde unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung angezeigt.

Mehrere Anrufer verständigten am Donnerstag kurz nach 22 Uhr die Polizei: In der Triebstraße randaliere ein Mann an der Bushaltestelle Lassallestraße. Als die Beamten eintrafen, sahen sie, dass der Mann, ein 37-Jähriger ohne festen Wohnsitz, mit einer Bierflasche und mit bloßen Händen die Glasscheibe des Wartehäuschens zerstörte.

Der Mann war deutlich alkoholisiert. Er widersetzte sich der Festnahme und verletzte dabei einen Beamten leicht. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht auf der Polizeiinspektion.

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