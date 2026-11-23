Weil es einem Passanten seltsam vorkam, dass ein Mann seinen Motorroller am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr durch den Münchner Stadtteil Bogenhausen schob, rief er vorsichtshalber die Polizei an – und die klärte bei der Gelegenheit einen mehr als ein Jahr zurückliegenden Diebstahl auf.

Bei der Kontrolle des 25 Jahre alten Schiebers in der Nähe des Herkomerplatzes stellte sich nicht nur heraus, dass er ohne den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel unterwegs war, sondern dass der Roller der taiwanesischen Marke Sanyang obendrein bereits im August 2025 in Schwabing als gestohlen gemeldet worden war.

Die Beamten stellten daraufhin das Kleinkraftrad sicher und zeigten den 25-Jährigen aus Dachau wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls an. Weil der polizeilich bislang nicht in Erscheinung getretene Mann den Roller nicht gefahren hatte, kam er immerhin um eine Anzeige wegen eines Trunkenheitsdelikts herum: Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille.