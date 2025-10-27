Gegen 21.50 Uhr verständigte ein Zeuge die 110, weil in der Trappentreustraße ein lautstarker Streit im Gange sei, bei dem auch schon Glasflaschen geflogen seien. Eine Streife traf vor Ort auf eine 33-jährige Münchnerin, die die Beamten beleidigte und versuchte zu fliehen. Dabei stürzte sie in eine Hecke – wohl auch, weil sie erheblich betrunken war.

Danach trat die 33-Jährige einen der Beamten in den Unterleib, bevor sie gefesselt wurde. Währenddessen kam der vorherige Kontrahent der Frau hinzu, ein 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz. Er versuchte, die Frau von den Beamten wegzuziehen und wurde daraufhin selber gefesselt.

Auch auf der Polizeiinspektion verhielten sich die beiden aggressiv und bespuckten die Polizisten. Wegen ihrer Alkoholisierung verbrachten sie die Nacht in Gewahrsam. Nun wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen beide ermittelt.