Neue Masche von KriminellenWarum Trickbetrüger Hausschlappen tragen

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche in München (Symbolbild).
Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche in München (Symbolbild). (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Es klingelt an der Tür. Der vermeintliche neue Nachbar hat Probleme mit dem Wasseranschluss: Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche in München.

Eine alte Betrugsmasche kommt derzeit in neuem Gewand daher: In Hausschlappen haben bislang unbekannte Männer in den vergangenen Tagen an Türen in Mehrfamilienhäusern geklingelt. Sie gaben vor, Probleme mit dem Wasser zu haben – ähnlich wie sonst falsche Handwerker, die angeblich Leitungen reparieren wollen.

Doch diesmal erweckten die Trickbetrüger in ihren Hausschuhen den Eindruck, neue Nachbarn zu sein. In einem Fall aus Neuhausen, über den die Polizei am Dienstag berichtete, bat der Mann um ein Glas Wasser für seinen angeblich gerade eingezogenen Opa, dessen Anschluss noch nicht funktioniere. In einem anderen Fall fragte der vermeintliche Nachbar eine Bewohnerin des Olympiadorfs, ob ihre Wasserleitungen funktionierten – seine täten es nicht. Beide Male gelang es den Tätern, die Frauen so abzulenken, dass sie deren Geldbörsen stehlen konnten.

