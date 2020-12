"Bayerns Beste Independent Bücher" - zum ersten Mal hat das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst diese Auszeichnung vergeben. Die von einer Verleger-Jury ausgewählten zehn Titel sind in diesem Jahr: der Roman "Drei Weise aus dem Bantuland" von Max Lobe (Austernbank) und die erzählenden Sachbücher "Aves Vögel Charakterköpfe" von Tom Krausz (Dölling und Galitz) sowie "Warum Bayern ein orientalisches Land ist" von Klaus Reichold (Edition Luftschiffer). Auf der Besten-Liste stehen außerdem die Kurzgeschichten "Ein Bild von mir" von Ayeda Alavie (Hagebutte Verlag), die Lyrik-Anthologie "Xoşewîst Leipzig" (Hochroth), die Ausgabe 21/2020 der Münchner Zeitschrift Krachkultur, das Hörbuch "Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel" von Franziska zu Reventlow (LohrBär-Verlag), der Roman "Die Chamäleondamen" von Yvonne Hergane (Maro), das Bilderbuch "nette skelette" von Jan Paul Schutten und Arie van't Riet (Mixtvision) sowie der Gedichtband "Ich will doch immer nur kriegen was ich haben will" von Franz Dobler (starfruit publication).