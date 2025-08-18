Zum Hauptinhalt springen

LebensplanungWarum manche nach dem Studium neu beginnen

Lesezeit: 8 Min.

Tätowierin mit Master: Toni Rudolf machte zunächst eine Banklehre, studierte im Anschluss BWL – und entschied sich nach all den Jahren für einen Neuanfang.
Tätowierin mit Master: Toni Rudolf machte zunächst eine Banklehre, studierte im Anschluss BWL – und entschied sich nach all den Jahren für einen Neuanfang. (Foto: Sarah Bartels)

Erst studieren, dann etwas ganz anderes machen? Drei junge Menschen aus München erzählen, warum sie nach dem Bachelor oder Master einen neuen Weg einschlagen.

Von Benjamin Sander

Das Surren der Nadel erfüllt den hellen Raum. Toni Rudolf trägt schwarze Schutzhandschuhe. Ihre Arme sind mit zarten Tattoos versehen, kleine Ornamente, ein Storch am linken Oberarm, mit der rechten Hand hält sie die Tätowiermaschine. Mit präzisen Zügen gleitet die Maschine über den Arm einer jungen Frau. Deren Mund verzieht sich kurz, kaum merklich. Toni wischt mit einem in destillierten Wasser getränkten Tuch die Abdruckvorlage von der geröteten Haut. Darunter zeichnen sich feine Linien ab. Linien, die zu einer Blattform zusammenlaufen.

