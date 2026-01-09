Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in einer Berufsschule im Münchner Süden ausgelöst. Der 21-Jährige aus dem Landkreis München hatte gegen 10 Uhr das Gelände der Bildungseinrichtung im Fasangarten betreten und im Gebäude mehrere Schüler mit Gesten sowie einem Cuttermesser bedroht. Eine Schülerin informierte daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifen zum Einsatzort fuhr.

Währenddessen hatten zwei Lehrer den Mann bereits zum Verlassen des Gebäudes bewegen und ins Freie begleiten können. Dort wurde der 21-Jährige widerstandslos festgenommen. Wie sich herausstellte, war er bereits früher psychisch auffällig gewesen. Wegen seines erneut gefährdenden Verhaltens wurde er von den Beamten in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das für Bedrohungen zuständige Kommissariat 26 übernommen.